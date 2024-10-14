''Это война только Путина''? Когда Запад наконец-то снимет розовые очки.

Расстрелянные украинские пленные, замученные в плену военные и гражданские, ужасные расправы и военные преступления, совершаемые в Украине россиянами – это прямой результат западной политической линии "никто не должен выиграть, никто не должен проиграть, россияне должны понять, что воевать не выгодно, это вся война Путина, а не россиян, Россия не должна распастись и т.д.".

Результатом этой "генеральной линии" является четкое понимание со стороны россиян, что даже при самом плохом для них сценарии никто из российских преступников за преступления на территории Украины и против украинских граждан ответственности не понесет.

Поэтому лучше выполнять преступные приказы и показывать лояльность к "начальству". Чем собственно они и занимаются. Много ли вы слышали историй о том, как россиянин отказался выполнять преступный приказ? Реальной истории, а не слухов и сплетен? Я таких верифицированных историй не знаю вообще.

Привет всем российским либералам, рассказывающим, что "это война Путина".

Смотрите, можно заставить воевать, убивать, совершать преступления. Можно. Но нельзя заставить делать это с удовольствием, качественно и с фантазией.

Если взять наиболее разрушительные террористические обстрелы Украины, то они часто бывают эффективными, потому что качественно спланированы, продуманы. Россияне явно вкладывают в них немало сил и получают удовольствие от результатов.

Хотя это и отдельная тема. Что касается "западных друзей", то политика "никто не должен выиграть и проиграть" сформировала у россиян чувство безнаказанности, что, в свою очередь, открыло бездну всего того ужасного зла, которое живет в их головах. И эта бездна рано или поздно выльется не только на украинцев. Так устроен этот мир.

Что ж, мир явно заслужил все то, что его будет ждать в скором будущем.