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Війна в Україні

"Це війна лише Путіна"? Коли Захід нарешті зніме рожеві окуляри

Петро ОлещукПетро Олещук

'Це війна лише Путіна'? Коли Захід нарешті зніме рожеві окуляри
''Це війна лише Путіна''? Коли Захід нарешті зніме рожеві окуляри

Розстріляні українські полонені, закатовані у полоні військові і цивільні, жахливі розправи та воєнні злочини, які чинять в Україні росіяни – це прямий результат західної політичної лінії "ніхто не повинен виграти, ніхто не повинен програти, росіяни мають зрозуміти, що воювати не вигідно, це все війна Путіна, а не росіян, Росія не повинна розпастися і т.д.".

Результатом цієї "генеральної лінії" є чітке розуміння з боку росіян, що навіть за найгіршого для них сценарію ніхто з російських злочинців за злочини на території України та проти українських громадян відповідальності не понесе.

Тому краще виконувати злочинні накази, і показувати лояльність до "начальства". Чим, власне, вони і займаються. Багато ви чули історій про те, як росіянин відмовився виконувати злочинний наказ? Реальної історії, а не чуток та пліток? Я таких верифікованих історій не знаю взагалі.

Привіт усім російським лібералам, які розказують, що "це війна Путіна".

Дивіться, можна примусити воювати, вбивати, чинити злочини. Можна. Але не можна примусити робити це з задоволенням, якісно та "з фантазією".

Якщо взяти найбільш руйнівні терористичні обстріли України, то вони часто бувають ефективними, бо якісно сплановані, продумані. Росіяни явно вкладають у них чимало сил і одержують задоволення від результатів.

Хоча це і окрема тема. Що ж до "західних друзів", то політика "ніхто не повинен виграти та програти" сформувала у росіян почуття безкарності, що, у свою чергу, відкрило безодню всього того жахливого зла, що живе у їхніх головах. І ця безодня рано чи пізно виллється не лише на українців. Так уже влаштований цей світ.

Що ж, світ явно заслужив на все те, що його чекатиме у недалекому майбутньому.

Джерело:facebook.com

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