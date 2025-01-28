Экономические махинации Москвы: как Россия обходит санкции и финансирует войну

Российский бизнес ищет пути обхода санкций, и некоторые западные компании помогают ему в этом. Тем временем крупнейшие российские компании делают деньги на войне, невзирая на последствия и издержки, пишет в своей публикации Jamestown Foundation.

В конце минувшего года Москва официально предложила европейским покупателям российского газа "новую схему расчетов", которая "позволит европейцам обойти санкции США". Речь идет о вступивших в силу с 20 декабря санкций против "Газпромбанка", сделавших невозможным оплату поставок газа "Газпрому" европейскими компаниями из-за риска попадания под вторичные санкции.

Чтобы обойти ограничения, Владимир Путин подписал специальные поправки к указу о газовых расчетах за рубли для недружественных стран, принятому еще 31 марта 2022 года. Как поясняет прокремлевский финансовый эксперт Игорь Юшков, теперь "можно задействовать третью сторону". По словам Юшкова, отныне "европейцы могут найти любую другую структуру, которая готова будет взять у них валюту, перевести ее в рубли и передать эти рубли Газпромбанку". Также российские эксперты советуют европейским компаниям перевести валюту в третью страну, "и одновременно в России найти компанию, которой выгодно поменяться деньгами", произведя своеобразный "бартер валютами".

Подобные экзотические предложения – далеко не единственный способ российского бизнеса обходить санкции. Независимые журналисты выяснили, как Россия продолжает наращивать свой "теневой флот" для торговли нефтью в обход ценового потолка, установленного в декабре 2022 года. Тогда страны "Большой восьмерки", Евросоюз и Австралия установили ограничение в 60 долларов за баррель, чтобы сократить доходы России от экспорта без резкого ограничения поставок. Компании не имеют права легально перевозить или страховать российскую нефть, проданную дороже.

По информации СМИ, в обходе санкций Москве помогает молдавская компания Zolos, связанная с семьей бывшего пророссийского депутата одесского горсовета Виктора Баранского. Через нее на корабли "теневого флота" устраиваются работать не только российские, но также украинские и молдавские моряки. За 2024 год Россия увеличила вместимость нефтяных танкеров на 70%, и это действительно помогло ей нарастить поставки нефти в страны, готовые покупать ее по ценам, превышающим установленный на Западе ценовой порог.

Моряки отмечают, что "теневой флот" часто задействуется при поставках российской нефти в Индию. Прокремлевские СМИ действительно хвастаются, что "Россия поставляет порядка 2 миллиона баррелей в сутки в Индию морским транспортом и обеспечивает порядка 40% от всего импорта нефти в страну", и обещают заключение "исторической сделки" с Нью-Дели в наступившем году. Правда, они признают, что готовы продавать нефть Индии со значительным дисконтом.

Пропагандисты умалчивают и тот факт, что на "теневом флоте" возникает масса неисправностей, поскольку владельцы таких судов стараются избегать проверок и пренебрегают безопасностью. Сломанный рулевой аппарат, ржавые трубы и отсутствие запчастей – это лишь часть проблем, в которых признаются работающие на кораблях матросы. По их словам, работать на таких судах смертельно опасно.

К слову, белорусские компании также пытаются обходить санкции. Производитель карьерных самосвалов "БелАЗ" продает свои машины в странах Европы через польскую компанию Polmark Kielce. Для легализации продаж на грузовиках меняют логотипы и двигатели, выдавая их за польские. Российские пропагандисты тем временем строят планы насчет того, как будут торговать со всем миром газом и полимерами, зарабатывая огромные деньги для бюджета.

Больше всего в этой ситуации удручает участие в нелегальных схемах компаний из Восточной Европы, в данном случае молдавских и польских. Именно эти страны находятся "в зоне риска" агрессивных устремлений Кремля, тогда как российский бизнес напрямую связан с вооруженной агрессией. Речь идет не только о том, что Москва направляет вырученные от продажи нефти средства на войну, но и тот факт, что многие российские крупные компании напрямую наживаются на оккупации украинских территорий.

Мы уже приводили пример, как структуры, связанные с Рамзаном Кадыровым и чеченскими силовиками, торгуют зерном на оккупированных территориях и делают деньги на базе захваченного украинского ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича". Последнее журналистское расследование, вышедшее в конце минувшего года, показало, что российские предприятия практически со всей страны занимаются захватом бизнеса, имущества и ресурсов в оккупированных регионах.

80% от общего числа "новых собственников" – выходцы с юга страны: из Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. На четвертом месте идет Москва. Чаще компании регистрируют в городах Донецкой и Луганской областей. Среди городов, захваченных во время полномасштабной войны, бизнес регистрируют в основном в Мариуполе и Бердянске. При поддержке пророссийских украинских политиков, которые на данный момент находятся в розыске в Украине, россияне открывают компании в сфере строительства, торговли ломом, переписывают на себя шахты и заводы.

В 2023 году у 13 компаний, зарегистрированных на оккупированных территориях после начала полномасштабного вторжения, выручка превысила миллиард рублей. Рейтинг возглавляют компании "ЮГМК", которыми сейчас управляет московская фирма "Союзметаллсервис".

Юристы предупреждают, что "присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью, является военным преступлением", однако это, похоже, не слишком тревожит российских предпринимателей. Однако другим странам стоит воздержаться от участия в сомнительных экономических схемах Москвы, чтобы самим не стать невольным соучастником ее преступлений.