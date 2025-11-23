Это подлинная анатомия абсурда! В США никак не могут разобраться, кто же родил этот "28-точечный план" – Вашингтон, Москва или "полезные" частные "дипломаты", которых мы прекрасно знаем.

Делегация Конгресса США на Галифакском международном саммите безопасности сообщила журналистам, что Госсекретарь Рубио позвонил им и сообщил, что этот список из 28 пунктов является "российским списком пожеланий, а не планом США".

Уже через несколько часов в Вашингтоне снова начали настаивать, что слова Госсекретаря не так поняли. А Рубио между тем метается между "мы здесь ни при чем" и "это наш сильный план".

Так ведут себя люди, которые хорошо знают – эта конструкция вот-вот рухнет, и всем больно прилетит.

Точно известно только одно – реакция в Вашингтоне была хаотичной, противоречивой и взаимоисключающей.

Но самое интересное другое.

Этот документ сразу не выглядел как американский "государственный план", о чем я писал с самого начала, поскольку содержал кучу противоречий и абсолютно примитивных формулировок.

Для полноценного плана должны устанавливаться механизмы и дедлайны по каждому пункту, а также должны быть прописаны нормативно-процессуальные действия. Это уже потом знающие люди нашли в английской версии кальки по российским трактовкам – и все, по сути, стало на свои места. О выгодах россии от этой спецоперации я писал несколько дней назад.

Главный вопрос, не дающий покоя: "Как? Как так получилось, что сырой, несбалансированный и совершенно бессмысленный с точки зрения стратегических интересов США перечень мог попасть на стол в Овальный кабинет и быть одобренным президентом?"

И если ответ – это упущение, тогда это опасно. Если же ответ – это русская игра, тогда еще опаснее.

Ибо если такой абсурд выносится на самый высокий уровень одобрения, что может быть следующим? Насильственное присоединение Канады? Объявление войны Европе? Совместные российско-американские военные учения?

Сколько психологической передряги! И чуть ли не инфарктов что у нас, что у европейцев.

Теперь уже и в США начинают немного отползать от этого плана. Даже Трамп называет эту опубликованную 28-пунктную "дичь" неокончательной.

Вся эта суматоха очень напоминает какую-то совершенно бессмысленную сцену, когда герои начали теряться между своими же версиями правды.

Смешно? Нет. Я не помню такого хаоса, а администрации США за все более 30 лет, как я отслеживаю международные процессы.

Если этот мир еще не окончательно сломался, он уверенно идет в этом "стратегическом" направлении. Хотелось бы все-таки дожить до того времени, когда начнется полномасштабный ремонт. Но, кажется, впереди у нас еще будет куча развалившихся стен, кроме тех, которые были затеяны Трампом в Белом Доме.