Зеленский уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Британии

Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая 2024 подписал указ, которым уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья. Ранее бывший главком получил соответствующее заключение ВЛК.

Другим своим указом глава государства назначил Валерия Залужного послом в Великобританию:

Указ о назначении Залужного послом. Источник: Скриншот из president.gov.ua Указ о назначении Залужного послом. Источник: Скриншот из president.gov.ua

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Указ об увольнении Залужного. Источник: Скриншот из president.gov.ua Указ об увольнении Залужного. Источник: Скриншот из president.gov.ua

Также президент назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ. Им стал генерал-майор Дмитрий Герега.

Другим указом Зеленский назначил нового командующего Сил Специальных операций, им вместо уволенного Сергея Лупанчука стал Александр Трепак.

Освобождение Лупанчука и назначение Трепака. Источник: Скриншот с president.gov.ua Освобождение Лупанчука и назначение Трепака. Источник: Скриншот с president.gov.ua

Напомним, 9 мая Верховная Рада Украины уволила министра Сольского, подозреваемого в хищении государственных земель. Также в отставку были отправлены вице-премьер-министр, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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