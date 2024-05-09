Зеленський звільнив Залужного з військової служби та призначив послом у Британії

Президент України Володимир Зеленський 9 травня 2024 року підписав указ, яким звільнив Залужного з військової служби за станом здоров'я. Раніше колишній головком отримав відповідний висновок ВЛК.

Іншим своїм указом глава держави призначив Валерія Залужного послом до Великої Британії:

Указ про призначення Залужного послом. Джерело: Скриншот з president.gov.ua

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Указ про звільнення Залужного. Джерело: Скриншот з president.gov.ua

Також президент призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ. Ним став генерал-майор Дмитро Герега.

Іншим указом Зеленський призначив нового командувача Сил Спеціальних операцій, ним, замість звільненого Сергія Лупанчука, став Олександр Трепак.

Звільнення Лупанчука та призначення Трепака. Джерело: Скриншот з president.gov.ua

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада України звільнила міністра Сольського, якого підозрюють у розкраданні державних земель. Також у відставку було відправлено віцепремʼєр-міністра, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

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