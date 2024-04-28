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Юрист объяснила, кто из студентов теперь имеет право на отсрочку от мобилизации

Анастасия Крыщук

Юрист объяснила, кто из студентов теперь имеет право на отсрочку от мобилизации
Кто из студентов теперь имеет право на отсрочку

Согласно новому закону о мобилизации, не все студенты теперь имеют право на отсрочку. Однако это право остается до конца учебного года в любом случае.

Юристка ОО "Юридическая сотня" Ольга Марко объяснила, кто в дальнейшем будет иметь право на отсрочку. Об этом сообщает УНН.

Право на отсрочку в дальнейшем будут иметь только те студенты, которые получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования. К примеру, магистерский уровень в вузе после бакалаврского.

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Марко отметила, что в период пока человек снова не приобрел статус соискателя образования его смогут мобилизовать.

"Конечно, в период каникул за студентами их статус сохраняется, то есть если лицо переходит со 2 курса на 3, например, летом право на отсрочку сохраняется. Другое дело, когда уже один уровень образования завершен и лицо находится в процессе вступительной кампании. По таким ситуациям оговорок не предусмотрено, поэтому в период пока лицо снова не приобрело статус соискателя образования его смогут мобилизовать", – указала юрист.

На практике ТЦК и СП предоставляют отсрочки на 6 месяцев, после истечения которых необходимо появиться и актуализировать данные. Таким образом, ТЦК и СП проверяют, не изменились ли обстоятельства за это время, и действительно ли лицо в дальнейшем имеет право на отсрочку.

Напомним, с 23 апреля прекращено предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста из Украины.

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