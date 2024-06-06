Высота пламени составила 15 этажей: мегапожар охватил Новошахтинский НПЗ после атаки дронов (видео)

В ночь на 6 мая беспилотники атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области россии. Здесь разгорелся мегапожар. Очевидцы сообщили, что высота пламени достигла 15-этажного дома.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в соцсетях сообщил, что в результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

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По его словам, когда пожарные прибыли тушить огонь, произошла повторная атака БПЛА: "К тушению привлечено около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были прекращены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда".

В три ночи Голубев написал, что пожар локализовали, погибших и пострадавших нет. К тушению огня привлекли пожарный поезд.

Между тем, российское минобороны сообщило, что ПВО этой ночью перехватило 13 беспилотников над Крымом и 6 – над Белгородской областью, а также якобы уничтожило противокорабельную ракету "Нептун" над Ростовской областью.

Напомним, в начале июня в россии загорелся НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в республике Коми. Перед пожаром на НПЗ был слышен звук взрыва.

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