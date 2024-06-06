Висота полум'я склала 15 поверхів: мегапожежа охопила Новошахтинський НПЗ після атаки дронів (відео)

У ніч на 6 травня безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області росії. Тут розгорілася мегапожежа. Очевидці повідомили, що висота полум'я сягнула 15-поверхового будинку.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв у соцмережах повідомив, що внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

Також читайте: Після ремонту: дрони атакували НПЗ у Туапсе, там почалася масштабна пожежа (відео)

За його словами, коли пожежники прибули гасити вогонь, відбулася повторна атака БПЛА: "До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. Роботи було припинено через повторну атаку, особовий склад відведений на безпечну відстань. Готується застосування пожежного поїзда".

О третій ночі Голубєв написав, що пожежу локалізували, загиблих та постраждалих немає. До гасіння вогню залучили пожежний потяг.

Тим часом російське міноборони повідомило, що ППО цієї ночі перехопило 13 безпілотників над Кримом та 6 – над Білгородською областю, а також нібито знищило протикорабельну ракету "Нептун" над Ростовською областю.

Нагадаємо, на початку червня на росії загорівся НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереробка" у республіці Комі. Перед пожежею на НПЗ було чути звук вибуху.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!