Выполнял сверхсложные задачи: в Крыму уничтожен российский корабль-рекордсмен 'Ковровець'

Военно-морские силы ВСУ 19 мая сообщили об уничтожении в оккупированном Крыму российского морского тральщика "Ковровец", который кафиры активно использовали российские войска для своих сложнейших операций.

"Ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ рф проекта 266-М "Ковровец". Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к Победе", — говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Читайте также: Кто реально доминирует на Черном море

Этот корабль имел богатый опыт участия в военных операциях, в том числе в Средиземном море у берегов Сирии.

Чем "Ковровец" отличался от других кораблей

Рекордсмен боевых походов: в 2017 году "Ковровец" установил рекорд по продолжительности боевой службы в Средиземном море, проведя там 132 дня.

Участник операций в "горячих точках": тральщик участвовал в охране советских судов у побережья Западной Африки, обеспечивал противоминное судоходство в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, а также осуществлял противоминное патрулирование у берегов Сирии.

Опытный искатель мин: "Ковровец" выполнял задачи по поиску и нейтрализации мин, которые могли представлять угрозу для российских кораблей.

Вооружение и оснащение: у тральщика на борту были мощные акустические и радиолокационные системы, зенитно-ракетные комплексы, артиллерийские и пулеметные установки, а также реактивный бомбомет.

Уничтожение "Ковровца" – это значительная потеря для российского флота. Этот корабль был не только опытным, но хорошо вооруженным, что делало его ценным активом в боевых операциях.

Ранее "Острые картузы" показали видео мощных боев против интервентов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!