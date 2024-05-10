Возрастет ли стоимость электроэнергии в Украине: в Минэнерго дали ответ

Сейчас происходят обсуждения на уровне Министерства энергетики вопрос о возможности роста тарифов на электроэнергию для населения. Оно вызвано необходимостью обеспечить ресурсами следующий отопительный сезон.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала об этом во время телемарафона. Об этом пишет ТСН.

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"Мы обсуждаем, в частности повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе помощь от наших партнеров, которая предоставляется, которая задекларирована ими и которая будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, обсуждаем возможность повышения тарифа", – отметила она.

Гринчук подчеркнула, что пока окончательное решение о повышении цен на электричество не принято. Однако она не исключает, что, вероятно, правительству все же придется повысить тариф.

"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы стараемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", – заявила заместитель министра энергетики.

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