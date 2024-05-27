Возле Геленджика беспилотник атаковал дворец путина – СМИ

В ночь на 27 мая беспилотники атаковали город Геленджик Краснодарского края россии. Целью атаки мог быть дворец русского диктатора Владимира путина.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале, ночью "киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Все БПЛА подавлены силами ПВО".

Также читайте: Путин генерирует хаос, который должен помочь ему продолжать войну

Он утверждает, что обломки одного из беспилотников повредили недостроенный дом в селе Криница. А на хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья.

В российском минобороны заявили об уничтожении четырех дронов над территорией Краснодарского края.

СМИ пишут, что целью БПЛА мог быть дворец диктатора Владимира путина в Геленджике.

Дворец Путина возле Геленджика. Источник: The Business Insider Дворец Путина возле Геленджика. Источник: The Business Insider

"В Колодце расположены виноградники и винодельня, которая может принадлежать к резиденции российского диктатора. Ранее дроны уже пролетали рядом с территорией дворца. В ночь на 17 мая дроны пролетели у резиденции путина", – говорится в сообщении.

"Дворец Путина" – это резиденция российского диктатора на мысе Идокопас, который называют "проект Юг". Эта резиденция находится на берегу Черного моря у села Прасковиевка в 20 км от города Геленджика. Его площадь составляет 17651 квадратный метр. Стоимость дворца составила миллиард долларов.

Напомним, 19 мая Военно-морские силы ВСУ сообщили, что ночью 19 мая Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!