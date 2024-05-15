Воины 63 ОМБр показали, как неустанно 'кошмарят' врага на поле боя (видео)

Бойцы 63 отдельной механизированной бригады бьют врага и его технику неустанно. Особенно эффективно работает артиллерия, которой операторы дронов помогают прицельно попадать в цели.

В своем Telegram-канале воины 63 ОМбр показали очередное видео своей работы по позициям российских оккупационных войск. На нем можно увидеть попадание по окопам и блиндажам врага, уничтожение военной техники оккупантов.

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"Сочетание артиллерии и дронов дают отличные результаты на поле боя. Последствия от точных попаданий бойцов 63 бригады по враждебным позициям можно и увидеть, и услышать", – говорится в описании к видео "львиной бригады".

Напомним, Силы обороны разбили колонну техники и пехоту врага на харьковском отрезке фронта. Силы подразделений Третьей штурмовой бригады и смежных 66-й ОМБр, 77-й бригады ДШУ уничтожили танки-черепахи и БПМ-2 противника. Оккупантов разбили стаями ударных дронов и бригадной артой.

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