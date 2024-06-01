Вместительные и стильные: топ-5 лучших купеобразных седанов на украинском рынке

Купе всегда ассоциируется с динамизмом, спортивным характером и элегантным дизайном. Однако не всем водителям подходит их ограниченная практичность. Именно для этой категории автолюбителей создано седаны-купе – сочетание спортивного силуэта с комфортом и емкостью седана. Об этомпишет РБК.

Сегодня мы рассмотрим 5 интересных моделей седанов-купе, которые можно найти на вторичном рынке Украины:

Volkswagen CC (2008-2016)

Эта модель, по сути, модификация Passat CC, с более динамичным дизайном и жесткой подвеской.

Двигатели: от экономичного 1.4 TSI до мощного 3.6 VR6 FSI.

Трансмиссии: автоматические (DSG, АКП), доступный полный привод 4Motion.

Цена на вторичном рынке: от 150000 грн.

Mercedes-Benz CLS (2004-2023)

Считается основателем класса купе-седанов.

Базируется на E-классе, предлагает 4-5 мест.

Двигатели: широкий спектр бензиновых и дизельных моторов.

Трансмиссии: автоматические, доступен полный привод 4Matic.

Цена на вторичном рынке: от 300000 грн.

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Porsche Panamera (2009-2016)

Не перелицованный седан, а созданный с нуля как спортивный автомобиль.

4-местный салон, форма кузова – лифтбек.

Двигатели: широкий спектр бензиновых и дизельных моторов, включая гибридные варианты.

Трансмиссии: автоматические, доступен полный привод.

Цена на вторичном рынке: от 400000 грн. (Важно учесть сложность ремонта).

Audi A7 (2010-2018)

Построена на базе A6, кузов – лифтбек.

Двигатели: бензиновые и дизельные, все сверхдувные.

Трансмиссии: вариатор CVT, робот с двумя сцеплениями, АКП.

Доступный полный привод Quattro.

Цена на вторичном рынке: от 250000 грн.

BMW 6-Series Gran Coupé (2012-2018)

Интересна пассажирская формула 4+1.

Наддувные бензиновые и дизельные двигатели, включая рядные 6-цилиндровые.

Трансмиссии: автоматические, редко встречающаяся "механика".

Цена на вторичном рынке: от 350000 грн.

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