Видео, что рвет сердце: харьковчане пытаются дозвониться родным, которые могли оказаться под завалами многоэтажки

В ночь на 31 мая российские оккупационные войска атаковали ракетами Харьков. Одна из ракет попала в пятиэтажку, разрушив один подъезд с 3 по 5 этажа.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате российской атаки 25 человек получили ранения, среди них двое детей 11 и 12 лет. Известно о пяти погибших. Разбор завалов дома продолжается, там могут быть еще люди.

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"Количество погибших увеличилось, деблокировали из-под завалов еще одно тело мужчины. Всего за ночь российского теракта – пять погибших. Спасательно-поисковая операция продолжается. Все службы работают на месте", – сказал Синегубов.

Между тем, в сети появилось видео, как под домом, в который попала российская ракета, собрались родные тех, кто может быть под завалами. Они звонят своим близким в надежде услышать ответ.

Напомним, 31 мая ночью в Харькове раздался ряд взрывов. Выяснилось, что российская ракета попала в жилую пятиэтажку. В результате ракетного удара был разрушен подъезд жилого дома с 3 по 5 этажа. Жители многоэтажки оказались под завалами.

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