Відео, що рве серце: харків'яни намагаються додзвонитися до рідних, що могли опинитися під завалами багатоповерхівки

У ніч на 31 травня російські окупаційні війська ракетами атакували Харків. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхівку, зруйнувавши один під'їзд з 3 по 5 поверхи.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок російської атаки 25 людей отримали поранення, серед них двоє дітей 11 та 12 років. Відомо про п'ятьох загиблих. Розбір завалів будинку ще триває, там можуть бути ще люди.

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"Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту - пʼять загиблих. Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці", – сказав Синєгубов.

Тим часом у мережі з'явилося відео, як під будинком, в який поцілила російська ракета, зібралися рідні тих, хто може бути під завалами. Вони телефонують своїм близьким в надії почути відповідь.

Нагадаємо, 31 травня вночі у Харкові пролунала низка вибухів. З'ясувалося, що російська ракета влучила у житлову п'ятиповерхівку. Унаслідок ракетного удару було зруйновано під'їзд житлового будинку з 3 по 5 поверхи. Мешканці багатоповерхівки опинилися під завалами.

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