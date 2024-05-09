Верховная Рада подняла штрафы для уклонистов: что известно

В четверг, 9 мая, парламент Украины одобрил на втором чтении закон №10379, увеличивающий наказание за нарушение военной дисциплины. По новым правилам, избегающие военной службы лица столкнутся с большими финансовыми санкциями.

По словам депутата Ирины Геращенко, которая сообщила об этом в Telegram, 256 депутатов из всех фракций поддержали в целом законопроект об административных правонарушениях и УК об усилении ответственности за военные правонарушения № 10379.

Согласно новому законопроекту, вносятся изменения в нормы, регулирующие военный учет, а также устанавливаются более жесткие меры наказания за их нарушение:

Вводятся новые положения, относящиеся к ответственности за несоблюдение правил военного учета;

Сроки административной ответственности и административного задержания продлены;

Вводится уголовная ответственность за уклонение от осмотра в период мобилизации.

Также предлагается повышение штрафов и повышение максимального срока административного задержания до трех лет.

Читайте также: Депутаты разрешили мобилизовать в Силы обороны осужденных

Минимальный штраф за нарушения, описанные в этих положениях, теперь составит 8500 гривен (по сравнению с предыдущими 510 гривнами), а максимальный может достигать 204 000 гривен (вместо предыдущих 8500 гривен).

Теперь нарушителей можно будет задерживать на срок до трех суток.

По словам Геращенко, новые санкции за нарушение военного учета более строги, чем наказание за некоторые военные преступления, такие как дезертирство.

Во время второго чтения были смягчены некоторые положения, в частности, относительно административных штрафов. Так, за нарушение правил военного учета штрафы теперь составляют от 200 до 300 минимальных зарплат, а за нарушение законодательства в сфере обороны и мобилизации от 300 до 500 минимальных зарплат.

Геращенко также отметила, что из-за высоких сумм штрафов законопроект может привести к блокированию банковских счетов и имущества граждан.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !