Важно для переселенцев: как получить средства за находящееся в оккупации жилье

Украинцы, владеющие жильем на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, пока не имеют права на компенсации по программе "Восстановление". Однако власти активно работают над решением этого вопроса. Об этом пишет Главком.

Глава временной комиссии по вопросам защиты прав внутренне перемещенных лиц и других пострадавших от российской агрессии "Слуга народа", народный депутат Павел Фролов, сообщил "Главкому", что парламентская комиссия инициировала определение суммы компенсаций для таких граждан.

Почему это важно?

Люди, лишившиеся дома из-за оккупации, не должны быть лишены права на компенсацию. Финансовая помощь поможет переселенцам устроить жизнь на новом месте. Возможность получить компенсацию может мотивировать людей возвращаться в свои дома после деоккупации.

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Какие шаги предпринимаются?

Областные военные администрации собирают данные о разрушенном и поврежденном жилье на оккупированных территориях. Специалисты оценивают стоимость утраченного имущества. Украина ведет переговоры с международными организациями по источникам финансирования компенсаций. Разрабатывается система подтверждения данных о жилье на оккупированных территориях.

Пока механизм получения компенсаций не окончательно определен, но не стоит спешить с отказом от права собственности на жилье в оккупации. Государство ищет ресурсы и механизмы выплаты компенсаций.

Напомним, украинцы могут остаться без субсидий в июле.

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