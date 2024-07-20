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В Украине вводятся новые правила выдачи больничных: о чем идет речь

Цихоцкая Мария

В Украине вводятся новые правила выдачи больничных: о чем идет речь
Теперь больничные будут выписываться по-новому

Министерство здравоохранения Украины предлагает новую схему выдачи и продления больничных листов, чтобы снизить коррупцию в этой сфере. Об этом пишет kremen.today.

Суть реформы:

  • Обоснованность выдачи и продления больничных будет проверяться выбранными электронной системой врачами с деперсонализированными данными. Это поможет свести к минимуму риски принятия неправомерных решений.
  • Врачи для проверки будут избираться с помощью прозрачной автоматизированной процедуры в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).
  • Данные о пациентах будут деперсонализированы и экстерриториальны. Это означает, что проверку могут проводить врачи из любого региона, независимо от места жительства пациента.
  • Медучреждения смогут оспорить решение о признании листка нетрудоспособности необоснованным.

Ожидаемые результаты:

  • Уменьшение коррупции в выдаче больничных.
  • Более эффективен процесс установления факта временной нетрудоспособности.
  • Урегулирование вопроса страховых выплат на основе бумажных больничных.

Важно:

Для оформления электронного больничного пациенту все еще нужно лично прийти на прием к врачу.

Законопроект уже поддержан правительством и ожидает рассмотрения в Верховной Раде.

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