В Украине вводятся новые правила выдачи больничных: о чем идет речь
Министерство здравоохранения Украины предлагает новую схему выдачи и продления больничных листов, чтобы снизить коррупцию в этой сфере. Об этом пишет kremen.today.
Суть реформы:
- Обоснованность выдачи и продления больничных будет проверяться выбранными электронной системой врачами с деперсонализированными данными. Это поможет свести к минимуму риски принятия неправомерных решений.
- Врачи для проверки будут избираться с помощью прозрачной автоматизированной процедуры в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).
- Данные о пациентах будут деперсонализированы и экстерриториальны. Это означает, что проверку могут проводить врачи из любого региона, независимо от места жительства пациента.
- Медучреждения смогут оспорить решение о признании листка нетрудоспособности необоснованным.
Ожидаемые результаты:
- Уменьшение коррупции в выдаче больничных.
- Более эффективен процесс установления факта временной нетрудоспособности.
- Урегулирование вопроса страховых выплат на основе бумажных больничных.
Важно:
Для оформления электронного больничного пациенту все еще нужно лично прийти на прием к врачу.
Законопроект уже поддержан правительством и ожидает рассмотрения в Верховной Раде.
Ранее мы говорили, на какие льготы на оздоровление могут претендовать семьи военных.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!