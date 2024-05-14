В Украине ввели графики аварийных отключений света: кто останется без электроэнергии

Во вторник, 14 мая, во всех областях Украины были введены экстренные отключения света. С 21:00 до 24:00 Укрэнерго вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения из-за значительного дефицита электроэнергии в системе.

Так произошло в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания. Об этом сообщает Укрэнерго.

В то же время завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток.

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"Это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак России. К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы. Пожалуйста, наберитесь терпения. Все энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы как можно быстрее вернуть свет ", – сообщили в Yasno.

В Сумыоблэнерго сообщили об аварийных отключениях потребителей первой очереди, а затем на территории области ввели ограничения дополнительно и для второй.

Также об аварийных отключениях света сообщали для жителей Житомирщины и Полтавщины.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кого из украинцев заставят платить за свет втрое дороже.

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