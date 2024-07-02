В Украине появится новый налог: какой популярный товар может подорожать

В ближайшем будущем в Украине планируется введение нового налога на напитки с добавлением сахара. Ожидается, что этот налог введут в течение трех лет, что может привести к росту цен на широкий ассортимент популярных среди потребителей газированных напитков и соков.

Введение этого акциза уже предусмотрено в документах государственного бюджета на период с 2025 по 2027 год, опубликованных на официальном сайте правительства. Этот шаг является частью более широкой Национальной стратегии доходов, которая рассчитана до 2030 года. Об этом пишет Oboz.ua.

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Налог на сладкие напитки хотят ввести с прошлого года, когда в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта:

№9032-1 – из-за изменений в Налоговый кодекс вводит ставку налога на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ объемом 0,1 евро (около 4 грн) на один литр напитка;

№9033-1 – определяет, что полученные от уплаты налога средства планируют направить на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и лечению от них, а также на поддержку программы детского питания в школах.

Министерство здравоохранения Украины выступает за введение акцизного сбора на сладкие газированные напитки, аргументируя это тем, что их регулярное употребление может вызвать такие проблемы со здоровьем, как диабет, лишний вес и ожирение. В одном литре подобного напитка обычно содержится больше сахара, чем рекомендуется потреблять в сутки.

В рамках налоговых реформ, предложенных в бюджетной декларации, также рассматривается вопрос об отмене налоговых льгот для корпораций, увеличении акцизов на табачные изделия и топливо до уровня, соответствующего стандартам Европейского Союза, а также приведение налоговых льгот и сниженных ставок НДС в соответствие с директивами ЕС.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое налог на недвижимость и кому из украинцев придется платить.

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