В Украине подорожают сигареты: когда и на сколько

В Верховной Раде поддержали правительственный законопроект № 11090 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины о приведении ставок акцизного налога на табачные изделия к требованиям европейского законодательства.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, рассмотрение этого проекта закона проходило на заседании профильного парламентского комитета. Им предусмотрено увеличение акцизов на сигареты. За принятие законопроекта проголосовали 22 депутата, один выступил против.

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По словам Железняка, законопроект предполагает установление с 1 января 2028 года новых размеров ставок акцизного налога на табачные изделия "учитывая минимальный уровень, определенный Директивой 2011/64/ЕС".

"Акциз на сигареты привязывается к евро, а не гривне. В 2025 году акциз вырастет на +23%, а затем 2016-2028 будет по +5%. В этом году увеличение будет только в случае девальвации", — добавил народный депутат.

Он добавил, что реализация законопроекта будет цель увеличить доходы бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн.

В 2026 году планируется привлечь в бюджет 5 млрд грн, в 2027 году – 9,3 млрд грн, в 2028 году – 13,8 млрд грн.

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