В Раде напомнили уклонистам, какое наказание их ждет с 18 мая

В Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему изменяются и штрафы для военнообязанных.

В частности, лица, получившие по несколько штрафов и не явившиеся в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом рассказала народный депутат Ирина Фриз в комментарии ТСН.ua.

"Нужно понимать поэтапность применения штрафов. Сначала налагается административный штраф. Если нарушитель не платит его, то военнообязанному может быть выписан второй штраф больше предыдущего. Для физических лиц речь идет о суммах от 17 тыс. грн до 25 тыс. грн", – отметила она.

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Фриз добавила, что штраф будет наложен за нарушение учета. Если нарушитель не уплачивает ни первый штраф, ни второй, не появляется для обновления своих учетных данных после уплаты штрафа, подпадает под уголовную ответственность.

"То есть это статья за уклонение, а не нарушение военного учета. И именно за это в действующем законодательстве статья была не изменена – предусматривается от 3 до 5 лет заключения за уклонение от мобилизации во время действия военного положения", – указала она.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о том, какая ответственность грозит в случае потери военного билета.

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