В ПФУ объяснили, кому из пенсионеров нельзя получить надбавку по возрасту

В Украине по достижению определенного возраста у пенсионеров есть право на доплаты к пенсии. Однако в некоторых случаях прибавку не назначают.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. Согласно законодательству, по достижении определенного возраста предусмотрены следующие ежемесячные доплаты к пенсии:

от 70 лет - 300 гривен;

от 75 лет - 456 гривен;

от 80 лет - 570 гривен.

Доплаты не суммируются, а заменяются на доплаты большего размера по достижении соответствующего возраста. Прибавки автоматически на основе имеющихся данных в базе Пенсионного фонда Украины.

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Однако не все пенсионеры могут получить доплаты к пенсии по возрасту. Законодательством предусмотрены ограничения. Возрастные надбавки не начисляются пенсионерам, пенсионные выплаты которых превышают 10 340 гривен.

Впрочем, по достижении 80 лет пенсионеры имеют право на дополнительную денежную компенсацию от государства – в случае значительного ухудшения здоровья и потребности посторонней помощи в быту. Для получения таких выплат необходимо предъявить медицинские документы, подтверждающие диагноз.

Напомним, ранее мы рассказывали о дате, когда работающие пенсионеры смогут получить доплаты за стаж.

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