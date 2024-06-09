У ПФУ пояснили, кому з пенсіонерів не можна отримати надбавку за віком

В Україні по досягненню певного віку пенсіонери мають право на доплати до пенсії. Однак у деяких випадках надбавку не назначають.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України. Відповідно до законодавства, після досягнення певного віку передбачено такі щомісячні доплати до пенсії:

від 70 років — 300 гривень;

від 75 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Доплати не підсумовуються, а замінюються на доплати більшого розміру після досягнення відповідного віку. Надбавки автоматично на основі наявних даних у базі Пенсійного фонду України.

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Однак не всі пенсіонери можуть отримати доплати до пенсії за віком. Законодавством передбачені обмеження. Вікові надбавки не нараховують пенсіонерам, пенсійні виплати яких перевищують 10 340 гривень.

Втім, після досягнення 80 років пенсіонери мають право на додаткову грошову компенсацію від держави – у разі значного погіршення здоров’я та потреби сторонньої допомоги у побуті. Для отримання таких виплат потрібно пред’явити медичні документи, що підтверджують діагноз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дату, коли працюючі пенсіонери зможуть отримати доплати за стаж.

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