В Пентагоне спрогнозировали, что будет, если путин выиграет войну

Министр обороны США Ллойд Джуниор Остин считает, что победа Украины в войне с российскими оккупационными войсками критически важна для всего мира.

На открытии 22-го заседания контактной группы по обороне Украины глава Пентагона заявил, что путинские силы вдоль следующих недель "попробуют вырезать буферную зону вдоль украинской границы". Он видит опасность из-за этого.

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"Следующие недели и месяцы будут решающими. Поэтому мы и дальше будем действовать решительно. Выживание и успех Украины являются ключевыми для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и безопасности Америки. Если путин победит, тираны приходят к выводу, что они также могут попытаться вторгнуться и завоевать" своих суверенных соседей. Это оставит Европу в тени Путина и сделает мир более насильственным и хаотичным.

Он призвал партнеров по коалиции "обеспечить Украине то, что ей нужно для успеха".

Со своей стороны США, добавил министр, настроены решительно выполнять свою часть обязательств.

"Мы снова доставляем срочно необходимую помощь Украине. И помощь, которую мы сейчас поспешно оказываем Украине, действительно повлияет на эту борьбу. Это включает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. Он включает средства противовоздушной обороны и системы противотанковой объяснил он.

Министр добавил, что еще много помощи для Украины впереди.

Это включает дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, а также системы HIMARS и боеприпасы к зенитным ракетам Stinger и противотанковым системам Javelin и AT-4. В этот пакет также входит бронированная техника. И это важно для работы Украины по восстановлению своего арсенала. ", – резюмировал глава Пентагона.

Ранее Путин заявил, что хочет мирных переговоров с Украиной и назвал свои условия.

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