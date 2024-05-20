У Пентагоні спрогнозували, що буде, якщо путін виграє війну

Міністр оборони США Ллойд Джуніор Остін вважає, що перемога України у війні з російськими окупаційними військами критично важлива для всього світу.

На відкритті 22-го засідання контактної групи з питань оборони України очільник Пентагону заявив, що путінські сили уподовж наступних тижнів "спробують вирізати буферну зону вздовж українського кордону". Він вбачає небезпеку через це.

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"Наступні тижні та місяці будуть вирішальними. Тож ми й надалі діятимемо рішуче. Виживання та успіх України є ключовими для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та безпеки Америки. Якщо Путін переможе, тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися та завоювати своїх суверенних сусідів. Це залишить Європу в тіні Путіна і зробить світ більш насильницьким і хаотичним. Тому боротьба України за свободу та безпеку має значення для всіх нас", – зауважив Ллойд Остін.

Він закликав партнерів з коаліції "забезпечити Україні те, що їй потрібно для успіху".

Зі свого боку США, додав міністр, налаштовані рішуче виконувати свою частину зобов'язань.

"Ми знову доставляємо терміново необхідну допомогу Україні. І безпекова допомога, яку ми зараз поспішно надаємо Україні, справді вплине на цю боротьбу. Це включає 155-міліметрові артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Він включає засоби протиповітряної оборони та системи протитанкової броні", – пояснив він.

Міністр додав, що ще багато допомоги для України попереду.

"Це включає додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS і Patriot, а також системи HIMARS і боєприпаси до зенітних ракет Stinger і протитанкових систем Javelin і AT-4. У цей пакет також входить броньована техніка. І це важливо для роботи України з відновлення свого арсеналу", – резюмував глава Пентагону.

Раніше путін заявив, що хоче мирних перемовин з Україною та назвав свої умови.

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