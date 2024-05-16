В Минобороны рассказали, будут ли возвращать право на вождение авто после обновления данных в ТЦК

Водители, уклоняющиеся от обновления своих данных в ТЦК, могут столкнуться с временными ограничениями в праве управления транспортным средством. Однако, как только они выполнят установленные законом требования, эти ограничения будут немедленно сняты.

Данную информацию предоставил Дмитрий Лазуткин, представитель Министерства обороны Украины, во время вечернего эфира телемарафона 15 мая.

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Согласно заявлению представителя, если лицо в течение пяти дней не появляется в соответствующих военных регистрационных и обеспечительных пунктах, ему будет направлена "повестка о необходимости выполнения воинских обязанностей". В случае игнорирования этой повестки военный регистрационный пункт будет инициировать судебный процесс, который может привести к временному изъятию права на управление авто.

Однако, как подчеркнул Лазуткин, обновление информации позволит военнообязанным восстановить право использования своих транспортных средств. Он также опроверг распространенные слухи о том, что военные планируют массовое изъятие частных автомобилей.

Напомним, ранее мы говорили, что правила вручения повесток изменятся с 18 мая.

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