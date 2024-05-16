В лидерах не только 'дронщики': какие вакансии в ВСУ сейчас в наибольшем спросе

За последние шесть месяцев проект по рекрутингу в Вооруженные Силы Украины значительно увеличил количество доступных позиций в различных родах войск. Сейчас особенно популярны должности разведчика и оператора БПЛА.

Руководитель военного департамента Lobby X Ольга Бандривская поделилась этой информацией во время эфира Украинского радио, пишет Укринформ.

"Сейчас у нас на сайте более 3300 актуальных вакансий во все роды и виды войск. За эти полгода значительно увеличилось подразделений, которые разместили свои вакансии, то есть в целом воспользовались услугами рекрутинга. Сейчас мы покрываем все виды и типы войск", – рассказала она.

Бандривская подчеркнула, что наличие одной вакансии не значит, что ищут только кого-то одного: "Обычно одного человека не ищут, если размещается вакансия водителя или разведчика. Это вакансия, на которую набирают десятки людей. То есть это название должности к конкретному подразделению". Она также отметила, что вакансия остается активной до момента, пока не будет найдено достаточное количество людей.

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Бандривская также проинформировала и о наиболее популярных вакансиях в ряды ВСУ.

"Если говорить о спросе среди кандидатов, то последние несколько недель очень популярны разведчики. Очень много заявок... Но, на самом деле, не все проходят отбор на первом этапе. Если же говорить о других вакансиях, то это операторы беспилотников разного типа. Они остаются в спросе уже достаточно долго. Здесь для кандидатов достаточно низкий порог входа, для начала не нужно иметь каких-то высоких навыков военных. Достаточно пройти курсы, которых в гражданской жизни сейчас много и они достаточно качественные", – рассказала она.

Бандривская отметила, что запрос от подразделений на ремонтников, мастеров, техников, механиков, электриков значительно увеличился. Это касается специалистов, которые специализируются на ремонте и обслуживании оборудования различной сложности, включая автомобили, бронетранспортеры и дроны. Кроме того, остается высоким спрос на медицинских работников и операторов дронов.

Она также отметила, что большинство кандидатов – это мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Однако, существует значительное количество заявок от старших лиц, которые хотят служить и обладают необходимым военным опытом.

"Но хочу подчеркнуть, что есть отдельная категория кандидатов, 55-65 лет, которые по законодательству уже на грани возрастных ограничений по военной службе. Не на все вакансии их можно трудоустроить, но мы стараемся им помочь с поиском", – добавила представительница рекрутингового агентства.

Алексей Бежевец, уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга, сообщил, что в настоящее время в рекрутинговых центрах в ВСУ открыто более двух тысяч вакансий, а воинские части разместили около 10 тысяч вакансий в интернете.

Напомним, ранее в Минобороны также назвали семь самых востребованных специальностей в ВСУ.

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