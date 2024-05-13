В Крыму в результате ракетной атаки повреждена российская база ПВО на горе Ай-Петри, есть жертвы

В ночь на 13 мая в результате ракетной атаки в Крыму на горе Ай-Петри была поражена военная база российских оккупантов. Предварительно известно, что погиб командир воинской части и военнослужащий, работавший с системами ПВО.

По данным Telegram-канала ASTRA, ракетная атака произошла около 6 часов утра. "Несколько ракет (вероятно, Storm Shadow) атаковали в/ч 85683 на горе Ай-Петри в Крыму", – говорится в сообщении.

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ASTRA отмечает, что в районе "белых куполов" Крымской астрофизической обсерватории размещается "тайная" военная база ПВО третьего радиотехнического полка ВС России. Это военное формирование в составе радиотехнических войск ВКС России. Он был сформирован в 2014 году на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных Сил Украины. Штаб находится в городе Севастополь.

"В результате попадания ракет территория военной части получила повреждение, погиб командир в/ч 85683 Александр Кулаков и еще один военнослужащий. Также ранены, их количество уточняется", — пишет канал.

Отмечается, что на вершине горы Ай-Петри расположен Радиотехнический центр далекой разведки и наведения войск ПВО. Они замаскированы под купола защитных построек радаров. На горе оккупанты обустроили военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

Напомним, 13 мая в Сорокино (Краснодоне) в Луганской области произошел прилет по штабу российских боевиков.

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