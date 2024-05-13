В Краснодоне в Луганской области произошел прилет по штабу оккупантов (фото, видео)

13 мая на территории оккупированной Луганской области произошло несколько мощных взрывов. С места "прилетов" виднеется столб дыма и слышно, как детонируют боеприпасы.

Украинские военные паблики пишут, что в оккупированном Сорокином (Краснодоне) Луганской области атакован штаб вооруженных сил россии. Здесь же находился склад с боекомплектами.

Сорокино на карте. Источник: google.com/maps Сорокино на карте. Источник: google.com/maps

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По данным Международного разведывательного сообщества InformNapalm, произошло попадание по тыловому составу боеприпасов кафиров в городе Сорокино (до декоммунизации – Краснодон) Луганской области. Город был оккупирован с 2014 года.

Взрывы в Сорокино. Источник: t.me/Trikutnik_UA Взрывы в Сорокино. Источник: t.me/Trikutnik_UA

Взрывы в Сорокино. Источник: t.me/Trikutnik_UA Взрывы в Сорокино. Источник: t.me/Trikutnik_UA

Взрывы в Сорокино. Источник: t.me Взрывы в Сорокино. Источник: t.me

Взрывы в Сорокино. Источник: t.me Взрывы в Сорокино. Источник: t.me

Взрывы в Сорокино. Источник: t.me/Trikutnik_UA Взрывы в Сорокино. Источник: t.me/Trikutnik_UA

Напомним, в ночь на 12 мая беспилотники атаковали территорию Волгоградского нефтеперерабатывающего завода в россии.

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