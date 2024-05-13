В Краснодоне в Луганской области произошел прилет по штабу оккупантов (фото, видео)
13 мая на территории оккупированной Луганской области произошло несколько мощных взрывов. С места "прилетов" виднеется столб дыма и слышно, как детонируют боеприпасы.
Украинские военные паблики пишут, что в оккупированном Сорокином (Краснодоне) Луганской области атакован штаб вооруженных сил россии. Здесь же находился склад с боекомплектами.
Также читайте: Испугалась удара: россия перестала поставлять вооружение на фронт через Крымский мост
По данным Международного разведывательного сообщества InformNapalm, произошло попадание по тыловому составу боеприпасов кафиров в городе Сорокино (до декоммунизации – Краснодон) Луганской области. Город был оккупирован с 2014 года.
Напомним, в ночь на 12 мая беспилотники атаковали территорию Волгоградского нефтеперерабатывающего завода в россии.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!