В Донецкой области подразделение Shadow авиабомбой GLSDB эффектно уничтожило здание, где скрывалось два десятка оккупантов (видео)

Операторы дронов подразделения Shadow зафиксировали "прилет" авиабомбы GLSDB по зданию, в котором скрывались российские оккупационные войска. Это произошло в районе населенного пункта Парасковеевка Донецкой области.

79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада зафиксировала, как 20 солдат русской армии зашли в изуродованное и полуразрушенное здание. Видео уничтожения врага опубликовано в Телеграм-канале "Shadow".

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"Воздушная разведка 79 ОДШБр фиксировала 20 человек, зашедших в разрушенное здание. Пилот подразделения "Shadow" фиксирует поражение. Желающих покинуть здание не обнаружено", – говорится в описании к видео.

Что такое GLSDB

GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) – это малогабаритный высокоточный боеприпас, разработанный компаниями Boeing и SAAB.

Основные характеристики GLSDB:

Дальность действия: до 150 км (может поражать цели на 70 км по линии фронта)

Боевая часть: 90 кг осколочно-фугасной взрывчатки

Система наведения: GPS/ИНС

Платформы запуска: M270 MLRS, M142 HIMARS, а также из собственного контейнера

Вес: 130 кг

Как работает GLSDB:

Боеприпас запускается из пусковой установки M270 MLRS, M142 HIMARS или из собственного контейнера. В полете ракета GLSDB использует жесткий двигатель для набора высоты и скорости. После достижения определенной высоты ракета открывает крылья и переходит в режим планирования. Система наведения GPS/ИНС направляет боеприпас к цели. Приближаясь к цели, GLSDB пикирует вниз, а затем детонирует, поражая цель осколками и взрывной волной.

В 2023 г. Украина получила первую партию GLSDB от США. Эти боеприпасы стали важной частью украинского арсенала и помогли ВСУ поражать цели на большем расстоянии и с большей точностью.

Напомним, утром 19 мая Военно-морские силы ВСУ сообщили, что ночью 19 мая Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

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