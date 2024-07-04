Увеличатся ли тарифы до конца 2024 года

В этом году уже наблюдался значительный рост цен на некоторые услуги, в частности, на электроэнергию, которая подорожала почти вдвое. Возникает вопрос: ожидать ли дальнейшего удорожания других тарифов? Об этом пишет 24 tv.ua.

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Нардеп Олег Семинский выразил мнение, что Международный валютный фонд (МВФ) может рекомендовать Украине снять мораторий на повышение тарифов. Однако официальных подтверждений этому нет. Пока МВФ не требует немедленного повышения тарифов, а украинское правительство также не планирует этого делать до конца года. Однако существует ряд факторов, которые могут привести к росту тарифов в будущем.

В частности, значительные повреждения энергосистемы в результате российских атак привели к существенным убыткам (около 1 миллиарда долларов только весной 2024 года). Восстановление энергосистемы требует значительных средств, и одним из возможных путей получения этих средств может быть повышение тарифов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ИИ вычислил, какой должна быть минимальная пенсия в Украине.

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