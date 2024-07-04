Чи зростуть тарифи до кінця 2024 року

Цього року вже спостерігалося значне зростання цін на деякі послуги, зокрема на електроенергію, яка подорожчала майже вдвічі. Виникає питання: чи очікувати подальшого подорожчання інших тарифів? Про це пише 24 tv.ua.

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Нардеп Олег Семінський висловив думку, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може рекомендувати Україні зняти мораторій на підвищення тарифів. Однак офіційних підтверджень цьому немає. Наразі МВФ не вимагає негайного підвищення тарифів, а український уряд також не планує цього робити до кінця року. Однак існує низка факторів, які можуть призвести до зростання тарифів у майбутньому.

Зокрема, значні пошкодження енергосистеми внаслідок російських атак призвели до суттєвих збитків (близько 1 мільярда доларів лише навесні 2024 року). Відновлення енергосистеми потребує значних коштів, і одним із можливих шляхів отримання цих коштів може бути саме підвищення тарифів.

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