Украинцы смогут получать сразу две пенсии: когда и кто будет иметь право

Украина планирует внедрить накопительную пенсионную систему в качестве обязательного элемента пенсионного страхования после периода войны.

По словам заместителя главы Министерства социальной политики Дарьи Марчак, это будет способствовать получению двух выплат одновременно в будущем. Об этом пишет 24 канал.

Обновление украинского законодательства

По ее словам, после завершения военного положения и восстановления экономики, Украина планирует внедрить соответствующую систему. Новая система будет предусматривать создание личных пенсионных счетов, на которые нужно регулярно осуществлять взносы в течение карьеры.

В настоящее время в стране более 900 тысяч человек принимают участие в добровольных накопительных схемах, в то время как общее количество пенсионеров составляет 10,5 миллиона человек.

Переход в накопительную пенсионную систему будет значительным шагом для обеспечения будущего поколения пенсионеров, но этот процесс требует подготовки и стабилизации экономики. Новая система стремится обеспечить высокий уровень пенсий, что приблизит Украину к среднеевропейским стандартам.

Как изменится размер пенсии

По словам заместительницы, для внедрения накопительной системы необходимо обновление законодательства, которое создаст основание для формирования накоплений.

Это позволит обеспечить пенсии на уровне 60% предыдущего заработка.

"Оптимально, чтобы солидарная пенсионная система обеспечивала по меньшей мере 40% замещения заработка. Накопительные пенсии дополняют солидарность еще на 15-20% замещения заработка. Это позволит обеспечить общий размер пенсии на уровне 60% от предыдущего заработка, соответствующего среднеевропейскому уровню", – объяснила Марчак.

Кроме того, будет возможность производить дополнительные добровольные пенсионные взносы для увеличения будущей пенсии.

Раньше мы рассказывали, что получить высокую пенсию в Украине можно только единственным способом.

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