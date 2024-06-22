Українці зможуть отримувати відразу дві пенсії: коли та хто матиме право

Україна планує впровадити накопичувальну пенсійну систему як обов'язковий елемент пенсійного страхування після періоду війни.

За словами заступниці голови Міністерства соціальної політики Дарини Марчак, це сприятиме одержанню двох виплат одночасно в майбутньому. Про це пише 24 канал.

Оновлення українського законодавства

За її словами, після завершення воєнного стану та відновлення економіки Україна планує впровадити відповідну систему. Нова система передбачатиме створення особистих пенсійних рахунків, на які потрібно буде регулярно здійснювати внески протягом кар'єри.

Наразі у країні понад 900 тисяч осіб беруть участь у добровільних накопичувальних схемах, тоді як загальна кількість пенсіонерів становить 10,5 мільйонів осіб.

Перехід до накопичувальної пенсійної системи буде значним кроком для забезпечення майбутнього покоління пенсіонерів, але цей процес потребує підготовки та стабілізації економіки. Нова система має на меті забезпечити високий рівень пенсій, що наблизить Україну до середньоєвропейських стандартів.

Як зміниться розмір пенсії

За словами заступниці, для впровадження накопичувальної системи необхідне оновлення законодавства, що створить основу для формування накопичень.

Це дозволить забезпечити пенсії на рівні 60% від попереднього заробітку.

"Оптимально, щоб солідарна пенсійна система забезпечувала щонайменше 40% заміщення заробітку. Накопичувальні пенсії доповнюють солідарність ще на 15-20% заміщення заробітку. Це дозволить забезпечити загальний розмір пенсії на рівні 60% від попереднього заробітку, що відповідає середньоєвропейському рівню", – пояснила Марчак.

Крім того, буде можливість здійснювати додаткові добровільні пенсійні внески для збільшення майбутньої пенсії.

Раніше ми розповідали, що отримати високу пенсію в Україні можна лише єдиним способом.

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