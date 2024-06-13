Ученым удалось определить причину длительного ледникового периода на Земле

Учёные в течение многих лет пытаются разгадать тайну ледниковых периодов, происходивших на Земле в течение миллионов лет. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, предлагает смелую теорию: эти ледниковые периоды могли быть вызваны столкновением Солнечной системы с межзвездным облаком.

Около 2 миллионов лет назад Земля пережила эпоху, богатую ледниковыми периодами, которая длилась до 12 000 лет назад. До сих пор считалось, что ледниковые периоды могли быть вызваны внутренними факторами, такими как изменение наклона или вращения планеты, движение литосферных плит, извержение вулканов или высокий уровень углекислого газа в атмосфере. Об этом пишет Phys.

Однако авторы нового исследования выдвинули другую, более экзотическую гипотезу: они считают, что Земля замерзла не из-за внутренних изменений, а из-за внешнего воздействия.

Астрофизики нашли доказательства того, что около 2 миллионов лет назад Солнечная система столкнулась с очень плотным межзвездным облаком. Это облако повлияло на гелиосферу – гигантский пузырь из плазмы, который окружает Солнце и защищает Землю от вредного галактического излучения.

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Ученые предполагают, что столкновение с межзвездным облаком сжало гелиосферу, на короткое время оставив Землю и другие планеты солнечной системы без ее защиты. Это, по их мнению, привело к значительному охлаждению климата на Земле.

По словам авторов исследования, движение Солнца в космосе может оказывать существенное влияние на химический состав атмосферы нашей планеты.

Чтобы подтвердить свою теорию, астрофизики использовали компьютерное моделирование, чтобы воспроизвести расположение Солнца, гелиосферы и нескольких плотных межзвездных облаков 2 миллиона лет назад. Моделирование показало, что столкновение одного из этих облаков с гелиосферой могло привести к тому, что Земля оказалась под влиянием межзвездной среды, богатой различными химическими элементами, включая железо и плутоний.

Эта теория согласуется с геологическими данными, свидетельствующими о повышенном содержании изотопов железа-60 и плутония-244 в океане и льдах на Земле именно 2 миллиона лет назад.

Ученые отмечают, что подобное столкновение с межзвездным облаком может снова произойти через 1-2 миллиона лет. Это исследование открывает новую страницу в нашем понимании ледниковых периодов и влиянии космических факторов на климат Земли.

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