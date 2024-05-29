До кінця століття більшість людства зіштовхнеться з дефіцитом питної води

На сьогодні близько 55% населення Землі, а це приблизно 3,8 мільярда осіб, зіштовхуються з нестачею чистої питної води хоча б один місяць кожного року. Згідно з прогнозами вчених, до кінця XXI століття ця цифра може збільшитись до 66%.

Дослідники вперше врахували в оцінках глобальної доступності води не тільки її обсяги, але і якість, відповідно до екологічних стандартів. Відповідні результати були опубліковані в науковому журналі Nature Climate Change.

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Команда дослідників під проводом професора Едварда Джонса з Утрехтського університету провела аналіз сучасної та прогнозованої вразливості населення Землі до нестачі водних ресурсів. Для цього вони застосували деталізовану гідрологічну модель PCR-GLOBWB для оцінки обсягів води та модель DynQual для аналізу якості води, враховуючи дані про концентрацію нерозчинних речовин, солей, патогенів та інших забруднювачів.

Результати дослідження показали, що реальна кількість людей, які зазнають нестачі питної води протягом хоча б одного місяця на рік, була нижчою на 8% або понад 500 мільйонів осіб, ніж вважалося раніше. Щодо тих, хто відчуває цю проблему протягом усього року, дослідники оцінили їхню кількість у 710 мільйонів, що вдвічі більше за попередні припущення. Вони також зазначили, що найскладніша ситуація з водопостачанням складеться в регіонах південної Африки, тоді як у Східній Азії очікується поліпшення якості води, що може зменшити загальний дефіцит.

Нагадаємо, раніше науковець спрогнозував дату наступного масового вимирання на Землі.

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