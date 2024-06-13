Вченим вдалось визначити причину тривалого льодовикового періоду на Землі

Вчені протягом багатьох років намагаються розгадати таємницю льодовикових періодів, що траплялися на Землі протягом мільйонів років. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, пропонує сміливу теорію: ці льодовикові періоди могли бути спричинені зіткненням Сонячної системи з міжзоряною хмарою.

Близько 2 мільйони років тому Земля пережила епоху, багату на льодовикові періоди, яка тривала до 12 000 років тому. Досі вважалося, що ці льодовикові періоди могли бути викликані внутрішніми факторами, такими як зміна нахилу або обертання планети, рух літосферних плит, виверження вулканів або високий рівень вуглекислого газу в атмосфері. Про це пише Phys.

Однак автори нового дослідження висунули іншу, більш екзотичну гіпотезу: вони вважають, що Земля замерзла не через внутрішні зміни, а через зовнішній вплив.

Астрофізики знайшли докази того, що близько 2 мільйонів років тому Сонячна система зіткнулася з дуже щільною міжзоряною хмарою. Ця хмара вплинула на геліосферу - гігантську бульбашку з плазми, яка оточує Сонце і захищає Землю від шкідливого галактичного випромінювання.

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Вчені припускають, що зіткнення з міжзоряною хмарою стиснуло геліосферу, на короткий час залишивши Землю та інші планети Сонячної системи без її захисту. Це, на їхню думку, призвело до значного охолодження клімату на Землі.

За словами авторів дослідження, рух Сонця в космосі може суттєво впливати на хімічний склад атмосфери нашої планети.

Щоб підтвердити свою теорію, астрофізики використали комп'ютерне моделювання, щоб відтворити розташування Сонця, геліосфери та кількох щільних міжзоряних хмар 2 мільйони років тому. Моделювання показало, що зіткнення однієї з цих хмар з геліосферою могло призвести до того, що Земля опинилася під впливом міжзоряного середовища, багатого на різні хімічні елементи, включаючи залізо та плутоній.

Ця теорія узгоджується з геологічними даними, які свідчать про підвищений вміст ізотопів заліза-60 і плутонію-244 в океані та льодах на Землі саме 2 мільйони років тому.

Вчені зазначають, що подібне зіткнення з міжзоряною хмарою може знову статися через 1-2 мільйони років. Це дослідження відкриває нову сторінку в нашому розумінні льодовикових періодів та впливу космічних факторів на клімат Землі.

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