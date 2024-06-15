У пенсионеров есть 10 дней: те, кто не успеют, рискуют остаться без выплаты

Важно для пенсионеров: в случае каких-либо личных изменений, таких как новые данные паспорта, смена фамилии, идентификационного номера, адреса или места работы, необходимо в 10-дневный срок информировать Пенсионный фонд Украины. Невыполнение этого требования может привести к приостановке пенсионных выплат.

Закарпатское региональное управление ПФУ напоминает, что согласно постановлению Пенсионного фонда № 22-1 от 25 ноября 2005 года и статье 16 Закона Украины о пенсионном страховании, пенсионерам необходимо своевременно сообщать об указанных изменениях:

получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;

гражданина Украины – ID-карты; получение нового паспорта в случае кражи или потери старика;

или потери старика; смена фамилии;

изменение идентификационного кода;

смена адреса проживания;

трудоустройство;

увольнение с работы.

Как сообщить ПФУ об изменениях

Пенсионеры могут сообщить об изменениях лично, обратившись в ближайший сервисный центр ПФУ, или воспользоваться веб-порталом ПФУ. Для этого нужно:

авторизироваться на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); в левом боковом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";

во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление и отправить его в Пенсионный фонд.

Обновление личных данных, таких как изменение фамилии и идентификационный номер, критически важно для точного оформления официальных бумаг. Актуализация места жительства является ключевой для поддержки электронного досье пенсионера в соответствии с его фактическим местожительством. Сумма пенсионных выплат напрямую зависит от информации о занятости и увольнении.

Пенсионный фонд Украины также предлагает специальные услуги для пенсионеров, не имеющих возможности лично посетить центр обслуживания. В качестве примера 96-летняя жительница Берегова, госпожа Борбала, подала заявку на изменение личных данных в своей пенсионной карточке. Марьяна Кукри, старший специалист отдела обслуживания граждан, предоставила необходимые пенсионные услуги непосредственно в доме госпожи Борбалы.

Напомним, ранее мы говорили, что украинцам в июне перечислили пенсии.

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