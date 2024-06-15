Українська
Авто

Теперь права придется менять чаще: Верховная Рада готовит новый закон

Цихоцкая Мария

Теперь права придется менять чаще: Верховная Рада готовит новый закон
Верховная Рада может принять закон, который существенно изменит правила получения и обмена водительских прав

Верховная Рада Украины может принять закон, который существенно изменит правила получения и обмена водительских прав. Законопроект №8082 предлагает:

Сократить срок действия прав:

  • 5 лет: для категорий С1, С1Э, С, СЕ, D1, D1Е, D, DE, Тb и Tm.
  • 10 лет: для категорий АМ, А1, А2, А, В1, В и ВЭ.

Ввести новые возрастные ограничения:

  • 16 лет: AM, A1
  • 18 лет: А2, В1, В, ВЭ, С1, С1Э
  • 20 лет: А (с навыками управления А2 не менее 2 лет) или 24 года (без требований о навыках)
  • 21 год: А (трициклы), С, СЕ
  • 21 год (или 18 лет при наличии специальных документов): С, D
  • 18 лет (для военнослужащих, полицейских и т.п.):
  • 21 год: D

Ввести ограничения для прав, выданных впервые:

  • 2 года: срок действия прав на категории АМ, А1, А2, А, В1, В, С1, С.
  • Обмен без экзаменов: в течение 2 лет после получения прав при отсутствии 2 и более административных нарушений ПДД.
  • Повторная сдача экзаменов: в случае 3 и более нарушений в течение 2 лет.

Изменить правила обмена правами:

  • Обмен через 5 или 10 лет: в зависимости от категории.
  • Обязательная медицинская справка: оформлена не раньше, чем за 3 месяца до обмена.
  • Проверка физического и психологического состояния: для некоторых категорий.
  • Повторная сдача экзаменов: для водителей с многочисленными нарушениями ПДД.

Сделать другие изменения:

  • Уточнить категории транспортных средств.
  • Введите четкую градацию прав по мощности двигателя.
  • Внедрить возможность управления некоторыми категориями мопедов и квадроциклов с 16 лет.

Читайте также: Кого должен пропустить водитель синего авто на перекрестке: задача на знание ПДД (видео)

Важно!

  • Права, выданные до вступления в силу закона,будут действительны до 19 января 2033 года.
  • После 2033 все водители будут обязаны обменять свои права на новые, согласно новым правилам.

Ожидается, что законопроект №8082 поможет:

  • Увеличить уровень безопасности на дорогах.
  • Уменьшить количество ДТП.
  • Гармонизировать украинское законодательство по европейскому.

Следует отметить, что законопроект еще не принят, и его положения могут быть изменены.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Авто