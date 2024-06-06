Танки, БТР и 20 оккупантов: удачная работа бойцов ГПСУ попала на видео

На Бахмутском направлении пограничники подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины отразили очередной штурм российских оккупантов.

Около 50 захватчиков, при поддержке бронетехники и танков, пытались атаковать позиции украинских защитников в районе Курдюмовки Донецкой области, сообщили в ГПСУ.

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Благодаря умелым действиям пограничников и четкой координации с подразделениями ВСУ, атака врага была отбита.

В ходе боя:

Три враждебных БТР-82 были взорваны благодаря дистанционному минированию.

Ударные беспилотники уничтожили поврежденные бронетранспортеры.

С помощью FPV-дрона бойцы остановили танк Т-80, а затем его разбили.

Противотанкисты бригады "Месть" из противотанкового ракетного комплекса "Корсар" подбили танк Т-90М ("Прорыв"), который также был уничтожен операторами дронов.

В результате неудачного штурма 7 оккупантов ликвидировано.13 захватчиков получили ранения.

Отмечается, что часть вражеской техники и пехоты была уничтожена собратьями из 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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