Сырский о ситуации на Харьковском направлении: существенное обострение

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте остается обостренной, особенно на Харьковском направлении. Враг постоянно атакует позиции сил обороны, чтобы продвинуться вглубь территории Украины.

По словам главнокомандующего, подразделения Сил обороны "ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены".

"Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые", – добавил главком.

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Сырский прокомментировал ситуацию на Харьковском направлении, где россияне совершают постоянные атаки на пограничные населенные пункты: "На этой неделе обстановка на Харьковщине существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Ситуация сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражение.

Тем временем офицер ВСУ Денис Ярославский, с побратимами находящийся в Волчанске Харьковской области, в Фейсбуке написал, что "ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение "Шторм Z", бригадная арта сработала великолепно и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда все? Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой".

Военнослужащий считает, что за годы, продолжающиеся большая война, на границе с рф "должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа".

"Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж. Теперь мы снова теряем людей, территории и делаем то, что уже делали в сентябре 22 года. Знаю, что бросившие позиции 125 ТРО уже даёт расклад, что им впаривали на подпись акты приёма передачи фортификаций которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство. Надеюсь, что виновные понесут наказание", – добавил Ярославский.

Сообщение Ярославского о ситуации на Харьковщине. Источник: Денис Ярославский в facebook.com Сообщение Ярославского о ситуации на Харьковщине. Источник: Денис Ярославский в facebook.com

В Национальной полиции призвали жителей приграничья в Харьковской области не медлить с эвакуацией.

"Полицейские продолжают спасать из-под плотных обстрелов российской армии местное население", – добавили полицейские.

Напомним, россияне потеряли в Украине столько техники, сколько никогда не было и не будет в ряде стран ЕС, являющихся членами НАТО.

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