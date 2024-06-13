Стоимость газа в Украине в июне: какой тариф ожидать в платежках

В июне потребители в Украине будут платить за использование газа, придерживаясь ранее установленных тарифов. Компании-поставщики приняли решение не пересматривать цены на топливо. Таким образом, стандартная стоимость за кубический метр газа останется на уровне 7,96 гривен.

Согласно информации, опубликованной "ГазПравдой", увеличения цен на газ для населения не произойдет, как это было и в предыдущие два года. Газоснабжающие компании воздержались от изменений в своих ежегодных тарифных планах. В зависимости от конкретного поставщика цена за кубометр может варьироваться в пределах от 7,70 до 9,99 гривен.

Тарифы на газ. Источник: Газправда Тарифы на газ. Источник: Газправда

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Ожидается, что установленные тарифы останутся неизменными как минимум до завершения апреля 2025 года. Между тем двое меньших поставщиков энергии (Эру Людям и Галнафтогаз) на своих официальных сайтах указали, что фиксированная цена будет действовать до августа 2024 года.

"Эру Людям" – 7,70

"Энерджи Трейд Груп" – 7,799

"Нефтегаз Украина" – 7,96

"Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96

"Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98

"Полтавагаз Сбыт" – 7,99

"Галнефтегаз" – 7,99

"Львовэнергосбыт" – 8,20

"Киевские энергетические услуги" – 8,46

"Днепровские энергетические услуги" – 8,46

"Аскания Энерджи" – 9,95

"Ритейл Сервис" – 9,99

Отметим, что Нафтогаз Украины на данный момент является основным поставщиком газа для большинства бытовых потребителей Украины (98%, или примерно 12 миллионов домохозяйств). Стоимость газа, которая составляет 7,96 гривен за кубический метр, будет действовать до конца апреля 2025 года.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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