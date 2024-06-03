Силы Обороны на территории Курской области рф разгромили колонну из 18 грузовиков оккупантов (видео)

На территории Курской области россии в Суджанском районе произошло масштабное уничтожение военной техники оккупантов. В 2,5 км от украинской границы была ликвидирована колонна из 18 грузовиков из России.

Видео ликвидации появилось в соцсетях. Бойцы Сил обороны Украины работали по вражеской технике FPV-дронами.

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Это была работа бойцов из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

"ВСУ разгромили колонну из 18 грузовиков вс рф FPV-дронами. Колонна проходила Суджанским районом Курской области, в 2,5 км от украинской границы. В результате атаки предварительно около 12 единиц техники было уничтожено дронами 53-й ОМБр и 103-й ОБрТрО", – говорится в сообщении.

Аналитики из DeepState отмечают, что ликвидация произошла восточнее Свердликово Курской области (координаты здесь).

Кадр из видео дрона, зафиксировавшего колонну. Источник: Скриншот Кадр из видео дрона, зафиксировавшего колонну. Источник: Скриншот

"К сожалению, тяжелой техники не было, но остановка колонны грузовиков с л/с в 3-х километрах от границы была фатальной ошибкой, которой с радостью воспользовались бойцы Сил Обороны", – добавили в DeepState.

россияне уже ноют по поводу ликвидации колонны своей техники. Источник: Скриншот россияне уже ноют по поводу ликвидации колонны своей техники. Источник: Скриншот

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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