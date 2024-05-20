Штрафуют даже тех, кто самостоятельно пришел в ТЦК: за что наказывают многих мужчин

Граждане, которые даже добровольно появляются в ТЦК все равно могут столкнуться со штрафами за несоблюдение правил воинского учета. Адвокат Роман Симутин разъяснил обстоятельства, при которых могут быть применены такие санкции.

Он отмечает, что постановление Кабинета министров №1487, датированное 30 декабря 2022 года, устанавливает процедуру регистрации и контроля за военным учетом лиц, подлежащих призыву, военнообязанных и резервистов. Согласно 23-му пункту этого документа, граждане, которые меняют свой адрес, место жительства или другие личные данные, обязаны лично сообщить об этих изменениях соответствующие органы, в которых они состоят на воинском учете, в течение семи дней.

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В случае, если после 5 января 2023 года, когда вступило в силу указанное постановление, гражданин:

а) не состоял на воинском учете в ТЦК, но подлежал постановке на учет;

б) состоял на учете в ТЦК, но изменил свои личные данные после 5 января 2023 года и не сообщил об этом в течение семи дней;

В этих случаях существует юридическая основа для привлечения такого лица к ответственности согласно статьям 210 или 210-1 Кодекса об административных правонарушениях, с возможным наложением увеличенных штрафов.

Как отмечает Симутин, независимо от того, обратился ли гражданин в ТЦК и СП с целью обновления своих данных в течение 60 дней до 18 июля текущего года, это не влияет на его ответственность.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что правила вручения повесток изменятся с 18 мая и о том, кому и где их будут выдавать.

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