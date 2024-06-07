С 8 июня в Украине будут тестироваться новые графики отключения света: что известно
В Украине с субботы, 8 июня, будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений света. Таким образом, власти планируют обеспечить меньшую продолжительность ограничений электроэнергии.
Об этом сообщил первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко, передает "Интерфакс-Украина".
"С субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доказаны лимиты, насколько нужно "разгрузиться" в определенной области", – указал он.
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По словам первого заместителя главы Минэнерго, в связи с этим оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очереди отключений таким образом, чтобы использовать исключительно этот лимит.
"По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет больше часов", – отметил Власенко.
Напомним, что с 24 февраля энергосистема Украины подверглась многочисленным атакам со стороны России. В результате этих атак значительные повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции, что привело к дефициту электроэнергии. Энергетики принимают меры по стабилизации ситуации, но призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию, ведь полное восстановление энергосистемы может занять длительное время.
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