С 18 мая женщины должны стать на военный учет и обновить данные: кого касается

С 18 мая 2024 по 16 июля 2024 все военнообязанные граждане Украины мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные в военных комиссариатах.

Это касается мужчин, которые уже состоят на военном учете и женщин, подлежащих взятию на военный учет по новому закону о мобилизации.

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Женщины, подлежащие взятию на военный учет:

Женщины, пригодные для военной службы по состоянию здоровья и возрасту;

Имеют высшее образование по медицинской или фармацевтической специальности;

Окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования.

Женщины каких специальностей подлежат мобилизации. Источник: Укринформ Женщины каких специальностей подлежат мобилизации. Источник: Укринформ

Важно:

При обновлении данных направления на военно-врачебную комиссию (ВЛК) не будут выдаваться.

Направление на ВЛК может быть выписано позже, при необходимости.

Напомним, в ГНСУ сказали, как с 18 мая изменится выезд за границу для военнообязанных.

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