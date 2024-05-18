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Війна в Україні

З 18 травня жінки мають стати на військовий облік та оновити дані: кого стосується

Ціхоцька Марія

З 18 травня жінки мають стати на військовий облік та оновити дані: кого стосується
Жінкам певних спеціальностей треба встати на облік

З 18 травня 2024 року по 16 липня 2024 року всі військовозобов'язані громадяни України чоловічої та жіночої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої дані у військових комісаріатах.

Це стосується чоловіків, які вже перебувають на військовому обліку та жінок, які підлягають взяттю на військовий облік за новим законом про мобілізацію.

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Жінки, які підлягають взяттю на військовий облік:

  • Жінки, які придатні до військової служби за станом здоров'я та віком;
  • Мають вищу освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю;
  • Закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.
З 18 травня жінки мають стати на військовий облік та оновити дані: кого стосується
Жінки яких спеціальностей підлягають мобілізації. Джерело: Укрінформ

Важливо:

  • Під час оновлення даних направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) не видаватимуться.
  • Направлення на ВЛК може бути виписане пізніше, за потреби.

Нагадаємо, у ДПСУ сказали, як з 18 травня зміниться виїзд за кордон для військовозобов'язаних.

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