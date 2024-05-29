русская традиция? В Украине могут 'отменить' отчество

В Украине отчества появились еще задолго до появления Москвы. Эта традиция – давать детям отчество – повелась из-за необходимости определить личность ребенка, который имел такое же имя, как остальные дети того или иного населенного пункта.

Александр Скопненко, кандидат филологических наук из Института языкознания Александра Потебни, в комментарии BBC Украина отметил, что отчества возникли после крещения Руси в 988 году.

Кандидат филологических наук из Института украинского языка Ирина Ефименко добавила, что детей в древности называли в основном в честь святых, из-за чего список имен стал ограниченным.

"В летописях имена отчества на -ич, -ович, -евич употребляли даже чаще, чем имена. В "Плаче Ярославны" из "Слова о полку Игореве" нет и упоминания о том, что Ярославну звали Ефросинья. То есть имена отчество появилось еще задолго до появления Москвы", – добавила Ирина Ефименко.

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Интересный факт, что фамилии появились значительно позже, чем отчество. Они стали привычными в XIX веке.

Языковеды объяснили: после упадка Киевской Руси на украинские земли начали влиять традиции других захватывающих их стран. Когда царила Польша, отческие имена понемногу исчезали и появлялось обращение "пан" или "пані".

Когда часть Украины оказалась под властью россии, крестьянам запрещали иметь отчество – отчество можно было использовать только по разрешению царя. Царские власти считали, что отчество могут использовать только высшие классы.

Ситуация изменилась в начале XX века, когда украинцы стали жить в СССР.

И хотя звать человека отчество было давней украинской традицией, интеллектуалы не перестали спорить.

Языковеды говорят: "Обращение "товарищ", несмотря на свое первое доброжелательное значение "друг", ушло в прошлое из-за ассоциации с коммунистами, а украинское "добродій" не прижилось". Со временем прижилось обращение "пан" или "пані".

Языковеды в комментарии ВВС Украина признались, что отказ от отчества вызывает смешанные ощущения.

"Какая ирония судьбы: россияне нашу традицию себе взяли, потом – у нас забрали, а потом нам же накинули, и поэтому мы хотим от нее отказаться", – отметил кандидат филологических наук Александр Скопненко.

"Почему мы должны дарить свою традицию россиянам? Мы наоборот должны бороться за свое и доказывать, что это исторически и глубинно наше", – добавила кандидат филологических наук Ирина Ефименко.

Тем временем украинцы могут изменить отчество на по-матери. Такая возможность официально появилась с 2021 года, когда Верховная Рада приняла закон № 942-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о праве физического лица на смену отчества".

В законе говорится:

Физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество.

Физическое лицо, достигшее четырнадцати лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество с согласия родителей.

Если над физическим лицом, достигшим четырнадцати лет, установлена попечительство, смена фамилии и (или) собственного имени, и (или) отчество такого лица осуществляется с согласия попечителя.

Физическое лицо, достигшее четырнадцати лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество с согласия одного из родителей, если второй родитель умер, признанный безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка или если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении, или если сведения о муже как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.

Напомним, украинский языковед Василий Винницкий дал четкое объяснение употребления слов "дзвоник" и "дзвінок" в украинском языке.

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